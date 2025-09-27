Μεταμόρφωση: Άγρια συμπλοκή 20 ατόμων σε κρητικό γλέντι – 4 τραυματίες

Συμπλοκή με τραυματίες, όπως φαίνεται για οπαδικούς λόγους, σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στη Μεταμόρφωση, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κρητικό γλέντι.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 20 ατόμων σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στη Μεταμόρφωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.30, κοντά στην οδό Ερμού της Μεταμόρφωσης, όπου ήταν σε εξέλιξη και κρητικό γλέντι.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, μάλλον από αιχμηρό αντικείμενο, εκ των οποίων τα τρία μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.