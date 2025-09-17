Μεταναστευτικό: Κλίμα έντασης στα Χανιά – Τι ζητούν οι τοπικές Αρχές

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα Χανιά για την κρίση στην Αγυιά, με τους τοπικούς φορείς να ζητούν άμεση δράση από την Πολιτεία για την αποσυμφόρηση του χώρου και τη μεταφορά των μεταναστών σε κατάλληλες δομές.

Η ανάγκη να αναλάβει η Πολιτεία άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση και με αποτελεσματικότητα, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, τονίστηκε από τους συμμετέχοντες στην έκτακτη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, στελέχη της περιφέρειας, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Αγυιά, όπου φιλοξενούνται πάνω από 1.100 μετανάστες.

Λόγω της τεταμένης κατάστασης στην Αγυιά, όπου εκδηλώθηκαν επεισόδια χθες το βράδυ, με συμπλοκές μεταξύ μεταναστών, ο κ. Καλογερής ζήτησε τη σύσκεψη ώστε να σταλεί, όπως είπε, το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρξει βοήθεια και να δοθεί λύση από τα συναρμόδια υπουργεία και τις κεντρικές υπηρεσίες.

Όπως ανέφεραν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Άρης Παπαδογιάννης, ο χώρος της Αναπτυξιακής που έχει παραχωρηθεί για την φιλοξενία των μεταναστών, είναι παντελώς ακατάλληλος. Για το λόγο αυτό ζητούν από την κυβέρνηση να μεριμνήσει για μία νέα εγκατάσταση, κατά προτίμηση ανοικτού τύπου δομή.

Τα όρια ασφάλειας, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, έχουν ξεπεραστεί και υπάρχει πλέον κίνδυνος ακόμα και για υγειονομικά προβλήματα στο χώρο της Αγυιάς, που άμεσα πρέπει να αποσυμφορηθεί, όπως τόνισε ο κ. Καλογερής, και να προγραμματιστεί η μεταφορά περίπου 200 ατόμων προς την ηπειρωτική Ελλάδα, ώστε να μειωθεί η πίεση. Ωστόσο, οι αριθμοί παραμένουν σταθερά υψηλοί και ο χώρος λειτουργεί πέρα από τα όριά του.

Όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης, τα Χανιά έχουν δεχθεί φέτος άνω του 60% των συνολικών ροών της Κρήτης, ενώ η ανάγκη εθνικού σχεδιασμού, ήταν κοινή θέση των συμμετεχόντων στη σύσκεψη.

«Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει στον κλειστό χώρο της Αγυιάς μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν εξαγριωθεί και εξεγείρονται…υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο των εργαζομένων στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αλλά και των ανθρώπων που τους φυλάνε και ένα πλήθος χιλίων ανθρώπων δεν καταστέλλεται εύκολα αν ξεσηκωθεί», δήλωσε ο κ. Καλογερής.

Ο Στέφανος Ντουκάκης, περιφερειακός συντονιστής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επισήμανε πως η παρατεταμένη διαμονή που δεν συνοδεύεται από κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, δημιουργεί προβλήματα.

Όπως είπε, κυριαρχούν τα δερματολογικά προβλήματα, λοιμώξεις του αναπνευστικού και ελλοχεύει ο κίνδυνος γαστρεντερίτιδας. Τόνισε πως το κλειδί στην επίλυση του προβλήματος είναι η άμεση και γρήγορη διακίνηση των μεταναστών. Όσον αφορά τον λόγο που οι υγειονομικοί αποχώρησαν από την Αγυιά, είπε ότι «οι λιμενικές αρχές δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια ώστε να εργαστούμε στο χώρο αυτό… Πιστέψτε με, είναι επικίνδυνο πλέον για εμάς τους υγειονομικούς να μπαίνει κάποιος μέσα στο χώρο».

Ο δήμαρχος Χανίων κ. Σημανδηράκης τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε είδη πρώτης ανάγκης, αυτά τα οποία θα εξασφαλίσουν τα βασικά στους ανθρώπους οι οποίοι καταφθάνουν, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους αξιοπρέπειας της ίδιας της τοπικής κοινωνίας. Αυτό όμως που διεκδικούμε είναι να υπάρχει η αντίστοιχη κατανόηση από το κεντρικό κράτος.

Αντιλαμβανόμαστε ότι το κεντρικό κράτος δεν έχει φροντίσει να διευθετήσει όλες αυτές τις λειτουργίες και τις διαδικασίες ώστε να γίνεται άμεσα η μεταφορά των μεταναστών και αυτό ήταν το επίκεντρο της σημερινής μας συζήτησης. Πώς δηλαδή, το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Προστασίας του Πολίτη, θα μπορέσουν να συντονιστούν και να επιταχύνουν αυτή την μετακίνηση των ανθρώπων από την Αγυιά σε κλειστές δομές της ηπειρωτικής χώρας».