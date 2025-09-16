Πάνω από 800 αφίξεις μέσα σε τρεις μέρες, 1.150 άνθρωποι στοιβαγμένοι σε χώρο χωρίς υποδομές – Η στάση του Υπουργείου Μετανάστευσης που ευθύνεται για την κατάσταση.

Μέσα σε μόλις 72 ώρες, περισσότεροι από 800 άνθρωποι έφτασαν με σκάφη νότια της Κρήτης. Τα ξημερώματα της Κυριακής εντοπίστηκαν νέα σκάφη με πάνω από 300 άτομα νότια της Γαύδου, ενώ το Σάββατο αφίχθησαν άλλοι 250, προστιθέμενοι στους 277 μετανάστες που διασώθηκαν την Παρασκευή.

Η Γαύδος, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, κλήθηκε για ακόμη μία φορά να αντιμετωπίσει μία δυσανάλογη πρόκληση: 450 και πλέον άνθρωποι διανυκτέρευσαν το Σάββατο σε ένα νησί χωρίς οργανωμένες δομές υποδοχής, μέσα σε πρόχειρες συνθήκες.

Όμως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν βρίσκεται στη Γαύδο, αλλά στην Κρήτη, στα Χανιά, στην αποθήκη ψυχών που έχει μετατραπεί ο πρόχειρος χώρος κράτησης στην Αγυιά…

Eurokinissi

Η Αγυιά Χανίων ως αποθήκη ψυχών: Ένα εκθεσιακό κέντρο σε ρόλο στρατοπέδου κράτησης

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου ξεκίνησε η μεταφορά των μεταναστών από τη Γαύδο μέσω Σφακίων στην Αγυιά Χανίων, όπου λειτουργεί εδώ και εβδομάδες ένας πρόχειρος χώρος κράτησης μέσα στο παλιό εκθεσιακό κέντρο. Οι 573 άνθρωποι που ήταν εγκλωβισμένοι σε λίγες ώρες και με την έλευση των μεταναστών από Γαύδο ξεπέρασαν τους 1.100, μέσα σε συνθήκες που κάθε άλλο παρά ανθρώπινες μπορούν να χαρακτηριστούν.

Η ζωή στο κέντρο χαρακτηρίζεται από έλλειψη υγιεινής, ανεπαρκή εξαερισμό, σχεδόν ανύπαρκτη καθαριότητα, ενώ δεν υπάρχουν σωστές εγκαταστάσεις για ντους, διαχωριστικά ούτε επαρκείς αριθμός από τουαλέτες. Ένας μοναδικός μεγάλος ανεμιστήρας στην είσοδο του κτιρίου δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Το αδιέξοδο της πολιτικής αλλαγής και οι ευθύνες του Υπουργείου

Η εικόνα αυτή δεν είναι αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων ή έκτακτων περιστάσεων. Πρόκειται για συνέπεια πολιτικής επιλογής.

Από τις 14 Αυγούστου, 452 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στην Αγυιά και σύμφωνα με τις αλλαγές που επέβαλε ο νέος Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται πλέον κρατούμενοι – ακόμη και αν είναι πρόσφυγες – μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της περίπτωσής τους.

Το αποτέλεσμα; 352 από αυτούς παραμένουν για πάνω από έναν μήνα στην Αγυιά, χωρίς δικαίωμα επικοινωνίας με συγγενείς ή νομική υποστήριξη, χωρίς καν να γνωρίζουν τι τους περιμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρμοδιότητα για τη μεταφορά και φύλαξή τους έχει πλέον η ΕΛ.ΑΣ., αλλά η μετάβαση αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Μετανάστευσης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει βυθίσει τη διαδικασία σε ακινησία. Ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη. Και αυτοί οι άνθρωποι ενώ θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί εδώ και καιρό στην κεντρική Ελλάδα παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Χανιά.

Τώρα, με τις νέες αφίξεις μεταναστών, δημιουργείται ένα πρωτοφανές αδιέξοδο.

Η απόγνωση των εγκλωβισμένων: “Θα πεθάνουμε από την πείνα”

Χαρακτηριστικό της απόγνωσης των ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Αγυιά και το χειρόγραφο μήνυμα που έγραψε ένας από τους μετανάστες σε ένα κομμάτι χαρτί. Τα χέρια του απλώθηκαν μέσα από τις χαραμάδες του κτιρίου για να το δείξουν στον έξω κόσμο:

«Είμαστε εδώ μέσα πολλές μέρες.Έχουμε παιδιά και γυναίκες και κάποιοι από εμάς είναι άρρωστοι. Έχουμε δερματικές παθήσεις και χρόνιες ασθένειες, όπως διαβήτη και υπέρταση.

Το φαγητό δεν είναι αρκετό. Θα πεθάνουμε από την πείνα. Σας παρακαλούμε, μπορείτε να καλέσετε κάποια οργάνωση να έρθει σε εμάς; Είμαστε περίπου 500 άνθρωποι.

Η κατάστασή μας είναι πολύ άσχημη.Είμαστε μετανάστες από περισσότερες από τέσσερις χώρες.»

Toni Loupa

Απεργίες πείνας, ψυχολογική κατάρρευση και εγκατάλειψη από γιατρούς

Ήδη η κατάσταση πριν τις νέες αφίξεις, έχει οδηγήσει σε απεργίες πείνας, συγκρούσεις και απειλές εξέγερσης αλλά και στην ψυχολογική κατάρρευση πολλών εγκλωβισμένων, αλλά και λιμενικών.

Ένας μετανάστης μάλιστα νοσηλεύτηκε στο Ψυχιατρείο Χανίων λόγω της ψυχικής πίεσης, ενώ έχουν αναφερθεί πολλαπλά περιστατικά σταφυλόκοκκου και άλλων δερματικών νοσημάτων λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης.

Πρόεδρος τοπικού παραρτήματος Ερυθρού Σταυρού Χανίων: “Δε μπορώ να θέσω σε κίνδυνο τους εθελοντές”

Η εικόνα που μεταφέρει ο πρόεδρος του παραρτήματος Χανίων του Ερυθρού Σταυρού, Στέλιος Καλαϊτζάκης, για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά, είναι δραματική. Μετά την εξέγερση που ξέσπασε την Πέμπτη, η εθελοντική ιατρική υποστήριξη έχει εγκαταλείψει το κέντρο: τόσο οι γιατροί όσο και ο Ερυθρός Σταυρός αποχώρησαν, έως ότου οι συνθήκες ασφαλείας βελτιωθούν ξανά.

«Ξέρετε είχε γίνει εξέγερση εκεί; Και δικαίως βεβαίως. Η κατάσταση εκεί μέσα είναι αφόρητη. Δε μπορούσα να θέσω σε κίνδυνο τους εθελοντές», δήλωσε ο κ. Καλαϊτζάκης, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με το Λιμεναρχείο.

«Αναστέλλουμε προσωρινά, δεν αποχωρούμε»

Ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση, αλλά για προσωρινή αναστολή της δράσης:

«Τον εθελοντή τον στέλνεις στη φωτιά αλλά έχεις και την ευθύνη να μην καεί. Δεν αποχωρήσαμε λοιπόν, προσωρινά αναστείλαμε σε συνεννόηση με το Λιμεναρχείο».

Ο φόβος δεν αφορά τόσο την υγειονομική έκθεση όσο την απειλή νέων επεισοδίων. «Εμείς δε φοβηθήκαμε τις αρρώστιες αλλά αν εξεγερθούν ξανά; Τότε θα είχαμε ζήτημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Eurokinissi

Θερίζει σταφυλόκοκκος και στρεπτόκοκκος

Πέρα από τις ταραχές, ο κ. Καλαϊτζάκης αποκάλυψε ότι οι εθελοντές ήρθαν αντιμέτωποι με σοβαρές υγειονομικές απειλές. «Δεκάδες μετανάστες πλέον ασθενούν με σταφυλόκοκκο και στρεπτόκοκκο, που μεταδίδονται εύκολα», είπε, υπογραμμίζοντας πως οι άνθρωποι δεν έχουν καν τη δυνατότητα βασικής καθαριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του, το βράδυ της Πέμπτης, όταν στον χώρο βρίσκονταν περίπου 350 μετανάστες, 45 είχαν ήδη διαγνωστεί με σταφυλόκοκκο και στρεπτόκοκκο. «Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Τώρα, επειδή δεν υπάρχουν στο χώρο συνθήκες υγιεινής και οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πλυθούν και να καθαριστούν όπως πρέπει, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολλά παραπάνω τα περιστατικά».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ιατρική υπηρεσία του ΤΟΜΥ δεν έχει παρέμβει μέχρι στιγμής. «Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Ντουκάκη ήθελε να πάει εκεί με ένα συνεργείο για να δει τι μπορεί να κάνει αλλά μετά ξέσπασε η εξέγερση και για λόγους ασφαλείας δεν πήγαν».

«1.150 άνθρωποι σε έναν χώρο – Πόσοι φύλακες χρειάζονται;»

Η εξέγερση ξέσπασε την Πέμπτη το μεσημέρι και χρειάστηκαν δύο ώρες για να τη θέσει υπό έλεγχο η αστυνομία. Το περιστατικό επιβεβαιώνει το κλίμα απελπισίας που επικρατεί.

«Ο απελπισμένος έχει άλλη ψυχολογία», είπε ο κ. Καλαϊτζάκης, περιγράφοντας την ένταση που επικρατεί ανάμεσα στους φιλοξενούμενους. Οι εθελοντές, όπως ανέφερε, βρίσκονται διαρκώς σε επαγρύπνηση: «Φοράνε διπλές μάσκες, διπλά γάντια, φροντίστε να πετάξετε τα ρούχα για πλύσιμο μόλις γυρίσετε σπίτι σας, αλλά αν γίνει εξέγερση… Είναι σε διαρκή ένταση οι άνθρωποι».

Ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού έθεσε το ερώτημα: «Τώρα είναι 1.150 άνθρωποι σε αυτό τον χώρο… Πόσους φύλακες πρέπει να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Εμείς είμαστε πάντα ετοιμοπόλεμοι, αλλά με ασφάλεια».

Εμπάργκο στην ενημέρωση και σιωπή στις κάμερες

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει απαγορεύσει κάθε φωτογράφιση του χώρου, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η δημοσιογραφική κάλυψη.

Ο λόγος; Η εμφάνιση καμερών κινητοποιεί τους μετανάστες που σπεύδουν να ζητήσουν βοήθεια αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας εξέγερσης αλλά δημιουργώντας και κινδύνους υγείας για τους λιμενικούς αφού πολλοί μετανάστες ασθενούν.

Ένα ιδιότυπο “μαύρο” στην ενημέρωση. Όμως, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο αν η πραγματικότητα δε γίνει φανερή σε όλους;

Eurokinissi

Τι ζητούν οι τοπικοί φορείς – Πόσο κοστίζει αυτή η κρίση;

Ο Δήμος Χανίων και το Λιμενικό Σώμα έχουν στείλει αλλεπάλληλα έγγραφα σε υπουργεία και στην Εισαγγελία, ζητώντας τη μεταφορά των ανθρώπων σε οργανωμένες δομές στην ηπειρωτική χώρα. Όπως αποκαλύπτεται, υπάρχει διαθέσιμος χώρος στη Λάρισα, αλλά η γραφειοκρατική εμπλοκή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η αδυναμία συνεννόησης με το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει “παγώσει” τη μεταφορά.

«Οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος στη Λάρισα, όμως το πρόβλημα κολλάει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», λέει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χανίων κα Ζερβουδάκη. «Περιμένουμε ακόμη να δούμε αν και πότε θα μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι».

Η κ. Ελένη Ζερβουδάκη, μιλά για «ανεπίτρεπτη και απάνθρωπη» κατάσταση:

«Είναι ανεπίτρεπτο, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Γενικώς είναι απάνθρωπο όλο αυτό», δηλώνει η Ελένη Ζερβουδάκη, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Χανίων, το Λιμενικό και οι τοπικοί φορείς έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια παρέμβασης, χωρίς καμία ουσιαστική ανταπόκριση από την Πολιτεία.

«Από την ημέρα που ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι –452 στην αρχή– θεωρούνται κρατούμενοι με την καινούργια τροπολογία», εξηγεί η κα Ζερβουδάκη. «Από τη στιγμή που θεωρούνται κρατούμενοι, την αρμοδιότητα για τη φύλαξη και τη μεταφορά τους την έχει η αστυνομία. Όμως, αυτή η μετάβαση ευθύνης δεν έγινε ποτέ στην πράξη. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν για πάνω από έναν μήνα εγκλωβισμένοι εδώ».»

Ακόμα πιο ανησυχητικό: δεν τους επιτρέπεται καμία επικοινωνία με τις οικογένειές τους, αφού τα κινητά τους έχουν κατασχεθεί με την άφιξή τους, όπως προβλέπει η διαδικασία. Εδώ και ένα μήνα…

Έκρηξη υγειονομικών προβλημάτων – Αποχώρηση γιατρών και Ερυθρού Σταυρού

Ο χώρος της Αγυιάς δεν προορίζεται για παραμονή πέραν των 2–3 ημερών, υπογραμμίζει η κα Ζερβουδάκη, και οι ακατάλληλες συνθήκες έχουν πλέον αντίκτυπο στην υγεία και την ψυχολογία των εγκλωβισμένων:

«Γνωρίζουμε για δερματολογικά προβλήματα, υπάρχει ένας άνθρωπος με σοβαρή ψυχιατρική κατάσταση, μία έγκυος γυναίκα, μωρά παιδιά καθώς και άνθρωποι με διαβήτη. Όλοι αυτοί μεταφέρονται στο νοσοκομείο όταν υπάρχει ανάγκη, όμως η κατάσταση είναι τόσο πιεστική που οι γιατροί και ο Ερυθρός Σταυρός αποχώρησαν από την εθελοντική προσφορά τους μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες».

Πλέον, ο Δήμος Χανίων, το Λιμενικό και η Αστυνομία είναι οι μόνοι φορείς που παραμένουν στον χώρο, χωρίς ιατρική κάλυψη ή επαρκή υποστήριξη.

Οικονομική αιμορραγία

Η φιλοξενία εκατοντάδων ανθρώπων επί εβδομάδες επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Δήμου, χωρίς να υπάρχει οικονομική ενίσχυση ή αποζημίωση από το κράτος.

«Το κόστος με σχεδόν 600 ανθρώπους υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ την ημέρα», τονίζει η κα Ζερβουδάκη. «Από 1 Ιανουαρίου έως 14 Ιουνίου δαπανήσαμε 550.000 ευρώ, και από 16 Ιουνίου έως σήμερα άλλες 260.000 ευρώ».

«Όλα αυτά τα χρήματα βγαίνουν από τα ταμεία του Δήμου. Και να τονίσω: ο Δήμος Χανίων δεν είναι δήμος υποδοχής. Είμαστε απλά ένας αλληλέγγυος δήμος, που κάνει ό,τι μπορεί για να μην καταρρεύσει εντελώς το σύστημα.»

Σημειώνουμε ότι τη Δευτέρα – μετά από πολύμηνη καθυστέρηση – έγινε η εκταμίευση μίας πρώτης δόσης 200.000 ευρώ προς το Δήμο Χανίων.

Eurokinissi

Οι λιμενικοί εκπέμπει SOS για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών

Για το θέμα παρέμβαση έκανε και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Με επείγουσα έκκληση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, την Ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, την ΠΟΕΠΛΣ, αλλά και τους τοπικούς βουλευτές, καταγγέλλει τις ακραία επικίνδυνες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους λιμενικούς.

«Έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και τραυματιοφορείς»

«Η αλήθεια είναι μία: έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και τραυματιοφορείς αντί να ασκούμε το καθήκον μας», αναφέρει με οργή η ανακοίνωση της Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η φύλαξη στην Αγυιά δεν είναι μόνο επικίνδυνη και αντιθεσμική, αλλά και ανεφάρμοστη στην πράξη.

Η δραματική υποστελέχωση αποτυπώνεται ξεκάθαρα: η μηνιαία ενίσχυση μειώθηκε από 10 σε μόλις 5 άτομα, τη στιγμή που απαιτούνται τουλάχιστον 30 στελέχη για την 24ωρη κάλυψη του Κέντρου και του Νοσοκομείου Χανίων, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο Παλαιό Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Φύλαξη χωρίς θεσμική κάλυψη, χωρίς προστασία — με αναλογία 1 στέλεχος ανά 100 κρατούμενους

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται αντιμέτωπο με το σενάριο της απόλυτης αποτυχίας: σε περίπτωση εξέγερσης ή μαζικής διαφυγής, η αναλογία φύλαξης είναι 1 προς 100, κάτι που, όπως τονίζεται, καθιστά αδύνατη την παρέμβαση και προδιαγράφει τον κίνδυνο για όλους.

«Τα στελέχη μας κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι ποινικά και πειθαρχικά για κάτι που εξαρχής ήταν αδύνατο να αποτραπεί. Και τότε, ποιος θα φέρει την ευθύνη;»

Εκρηκτικό καθημερινό σκηνικό: απεργίες πείνας, επιθέσεις, διαπληκτισμοί

Η κατάσταση στον αυτοσχέδιο χώρο κράτησης στην Αγυιά έχει μετατραπεί σε ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Οι λιμενικοί καλούνται χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση να διαχειριστούν:

Απεργίες πείνας από μετανάστες που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες.Συχνές συγκρούσεις και εντάσεις ανάμεσα στους κρατούμενους.Πλήρη απουσία υποδομών υγειονομικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

«Οι συνάδελφοι διαχειρίζονται καθημερινά εκρηκτικές καταστάσεις χωρίς καμία προστασία και χωρίς καμία εκπαίδευση για τέτοιες συνθήκες», σημειώνει η Ένωση.

Η Ένωση καταλήγει προειδοποιώντας ότι αν δεν ληφθούν τώρα ουσιαστικά μέτρα, η επόμενη κρίση είναι θέμα χρόνου.

«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν θα δεχθούμε να γίνουμε οι αποδιοπομπαίοι τράγοι ενός προβλήματος που η Πολιτεία αρνείται να διαχειριστεί σοβαρά.»

400% αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη – Αντιμέτωπη με το βάρος της νέας διαδρομής η Δυτική Κρήτη

Τελειώνοντας καλό είναι να επισημάνουμε κάποια στοιχεία που αποτυπώνουν τη συνολική πραγματικότητα αφού τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη μία θεμελιώδης μετατόπιση στο μεταναστευτικό τοπίο του Αιγαίου: η Κρήτη και ειδικά τα Χανιά έχουν μετατραπεί σε πρωτεύοντα δέκτη των ροών από τη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κατσικανδαράκη, πρόεδρο των εργαζομένων του Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, η αύξηση των αφίξεων μέσα σε έναν χρόνο ξεπέρασε το 400%:

«Από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Σεπτέμβρη του 2024 είχαμε 64 περιστατικά και 3.176 μετανάστες στην Κρήτη. Από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Σεπτέμβρη του 2025 είχαμε 218 περιστατικά με 12.857 μετανάστες.»

Η εκτίναξη αυτή δεν συνοδεύτηκε από μέτρα ενίσχυσης, με αποτέλεσμα η Κρήτη – και δη τα Χανιά – να καλούνται να διαχειριστούν μια κρίση χωρίς τις δομές και τους πόρους που διαθέτουν άλλες πύλες εισόδου.

Eurokinissi

Μακρά και εξαντλητική η διαχείριση στην Κρήτη

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές, η γεωγραφική και συγκοινωνιακή ιδιαιτερότητα της Κρήτης καθιστά τη μεταφορά και προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών εξαιρετικά δύσκολη, όπως εξηγεί ο κ. Κατσικανδαράκης:

«Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει αλλάξει η πύλη εισόδου. Το 79% όλων των ροών του μήνα Ιουλίου ήταν στην Κρήτη. Οπότε μετακινήθηκε η ροή στην Κρήτη.»

«Εδώ είναι πολλαπλάσιο το βάρος γιατί για να φύγει από τη Γαύδο – στα 40 μίλια κάτω – και να τους πάει στην Παλαιόχωρα και μετά λεωφορεία για Χανιά… Στη Σάμο τους πάει στο λιμάνι στη δομή και τελείωσε σε 2 ώρες. Εδώ παίρνει πολύ καιρό η διαδικασία. Στην Κρήτη είναι πολλαπλάσια η δουλειά.»

Το νησί βρίσκεται έτσι αντιμέτωπο με μια πρωτοφανή επιχειρησιακή, υγειονομική και ανθρωπιστική πρόκληση, δίχως την κατάλληλη υποστήριξη από το κράτος, ενώ οι τοπικές κοινωνίες φέρουν το κύριο βάρος της διαχείρισης.

Τα συνολικά στοιχεία διαψεύδουν την κυβερνητική ρητορική περί «εισβολής»

Παρά τις δηλώσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης περί «οργανωμένης εισβολής», τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για το 2025 σκιαγραφούν μια πλήρως διαφορετική εικόνα.

Συγκεκριμένα:

Έως τον Αύγουστο του 2025, οι συνολικές αφίξεις στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 28.467 άτομα (εκ των οποίων 25.310 από θαλάσσιες διαδρομές και 3.157 από τη στεριά μέσω Έβρου).Τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οι αφίξεις ήταν 32.821 άτομα, δηλαδή 4.354 περισσότεροι σε σχέση με φέτος.Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές ροές είναι μειωμένες, με τη μοναδική διαφορά να εντοπίζεται στη γεωγραφία των αφίξεων. Δηλαδή, η «κρίση» δεν είναι ποσοτική, αλλά αναδιανεμημένη – με την Κρήτη να μετατρέπεται σε επίκεντρο.

Τα Χανιά στη μέγγενη – Χωρίς επαρκείς δομές, χωρίς σχέδιο

Η αιφνίδια μεταφορά των ροών στα Χανιά δεν συνοδεύτηκε από αναδιάταξη των υποδομών, του προσωπικού ή των πόρων. Αντίθετα, οι τοπικές αρχές καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις ασφυκτικής πίεσης, εν μέσω κοινωνικής δυσφορίας και επιχειρησιακού κορεσμού.

Χρειάζεται αλλαγή σχεδίου: Από την επικοινωνία στην πραγματικότητα

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί, αλλά η κατανομή και η ελλιπής προετοιμασία. Αντί η κυβέρνηση να επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στο αφήγημα περί «εισβολής», οφείλει να αντιληφθεί την ανάγκη για επιχειρησιακό σχεδιασμό, ενίσχυση των λιμενικών και υγειονομικών δυνάμεων, και στήριξη των τοπικών κοινωνιών που δέχονται το βάρος μιας μεταναστευτικής πολιτικής χωρίς στρατηγική.

Η Κρήτη – και ειδικά τα Χανιά – δεν μπορούν να μετατραπούν σε αποθήκη ψυχών από επιλογή της πολιτείας και αδράνεια της διοίκησης για τις επικοινωνιακές ανάγκες μίας κυβέρνησης σε κρίση. Ζητούμενο η διαμόρφωση πραγματικού σχεδίου, η ουσιαστική ανακατανομή του βάρους και η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σημειώνουμε ότι μετά τις εντονότατες αντιδράσεις και από θεσμικούς φορείς αλλά και από τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα η πολιτεία φαίνεται ότι επιτέλους κινητοποιήθηκε και αναμένεται σύντομα να μεταφερθούν 400 μετανάστες από την Αγυιά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην κεντρική Ελλάδα.