Μετρό Γραμμή 4: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή μέχρι το 2030

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου και έως το 2030 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή για τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό.

Υπομονή θα πρέπει να δείξουν οι κάτοικοι, επαγγελματίες αλλά και οδηγοί που διέρχονται από την Καισαριανή, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν και θα διαρκέσουν για πέντε χρόνια, έως το 2030.

Αιτία οι εργασίες που εκτελούνται για την παράδοση του σταθμού «Καισαριανή» του Μετρό, ενός έργου που αναμένεται να δώσει ανάσα -μεταξύ πολλών ακόμη περιοχών- στην Καισαριανή.

Όπως ανακοίνωσε χθες η Τροχαία, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και την 1η Σεπτεμβρίου του 2030. Σε αυτό το διάστημα, καθ’ όλο το 24ωρο, οι εργασίες απαιτούν:

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 45,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λεωφ. Υμηττού με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων προς τον εργοταξιακό αποκλεισμό.

Η ΕΛ.ΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς «των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».