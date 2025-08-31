Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Ξεπερνούν τις 135.000 ευρώ τα κατασχεθέντα

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης, κάνναβης, κεταμίνης, MDMA και δισκίων XTC.

Για “σημαντικό πλήγμα στα κανάλια διοχέτευσης ναρκωτικών” κάνει λόγο η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, η οποία προχώρησε ταυτόχρονα στην εξιχνίαση δύο διαφορετικών υποθέσεων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες, σε βάρος δύο αλλοδαπών ηλικίας 43 και 56 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας – διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και δισκίων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι υποθέσεις αυτές είναι «απόρροια μεθοδικής συλλογής – διασταύρωσης στοιχείων, επισταμένης έρευνας πεδίου με φυσική επιτήρηση, αξιοποίησης προανακριτικών τεχνικών – δεδομένων στο πλαίσιο των οποίων σκιαγραφήθηκε το προφίλ των κατηγορούμενων, εντοπίσθηκαν οι περιοχές που διεξάγονταν η διακίνηση, προσδιορίστηκε ο τρόπος ενέργειάς τους, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, κατασχέθηκαν όλες οι ποσότητες που διέθεταν προς πώληση και υπολογίστηκε το επιδιωκόμενο όφελος».

Αναφορικά με την πρώτη υπόθεση κατηγορούμενος είναι ένας 43χρονος αλλοδαπός. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, την Παρασκευή (29/08) απογευματινές ώρες αφού διακριβώθηκε η κινητικότητα του δράστη, από ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση και εντοπίσθηκε η κατοικία του, ακολούθησε έρευνα σε αυτή καθώς και στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 244,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 30 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης «σπιντ», 13,2 γραμμάρια κεταμίνης, 553,4 γραμμάρια κάνναβης, 18,7 γραμμάρια «MDMA», 156 ναρκωτικά δισκία «XTC», 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 24.410 ευρώ. Μεγάλο μέρος των ναρκωτικών ήταν τοποθετημένες σε μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Πριν από την έρευνα στην κατοικία του, προηγήθηκε η σύλληψη δύο αλλοδαπών οι οποίοι, όπως εξακριβώθηκε, νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν προμηθευτεί από αυτόν μικροποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε άλλη αυτοτελής δικογραφία. Από την ΕΛΑΣ υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Σχετικά με την δεύτερη υπόθεση κατηγορούμενος είναι ένας 56χρονος αλλοδαπός. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από μελέτη και ανάλυση συλλεγχθέντων στοιχείων προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως «καβάτζα» αποθήκευσης δωμάτιο καταλύματος στο οποίο διέμενε προσωρινά.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, απογευματινές ώρες της Παρασκευής (29 Αυγούστου 2025) ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση συνέλαβε 29χρονο αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 δισκία «XTC», 3 μικροσυσκευασίες με ροζ κοκαΐνη και σύριγγα που περίεχε υδροβουτυρικό οξύ, τα οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 56χρονο.

Ακολούθως αφού εντοπίσθηκε ο 56χρονος, ακολούθησε έλεγχος και έρευνα στο δωμάτιο διαμονής του όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων 184 «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες έτοιμες προς διαμοιρασμό. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 163,2 γραμμάρια «MDMA», 105,9 γραμμάρια κεταμίνης, μικροσυσκευασία ροζ κοκαΐνης, 513 ναρκωτικά δισκία «XTC» και 11.105 ευρώ

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.