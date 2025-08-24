Μύκονος: Νεκρός 25χρονος τουρίστας σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών στη Μύκονο, όπου ένας 25χρονος τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός και ο 23χρονος φίλος του αναίσθητος, με τον τελευταίο πάντως να ανακτά στη συνέχεια τις αισθήσεις του.

Έρευνα διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου ύστερα από ένα περιστατικό με δύο τουρίστες από την Βραζιλία, όπου ένας 25χρονος εντοπίστηκε νεκρός και ο 23χρονος φίλος του αναίσθητος, μέσα σε μικρή ιδιωτική πισίνα δωματίου ξενοδοχείου στην περιοχή το Ορνού.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το Σάββατο (23/8) από υπαλλήλους του καταλύματος που διαπίστωσαν υπερχείλιση νερού από την βεράντα του δωματίου των δύο Βραζιλιάνων.

Όταν χτύπησαν την πόρτα τους, δεν απαντούσε κανείς και εισήλθαν στο δωμάτιο όπου εντόπισαν τους δύο νεαρούς μέσα στην μικρή πισίνα της βεράντας, σε λιπόθυμη κατάσταση.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας του νησιού όπου ο 23χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ για τον 25χρονο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και ασφαλώς τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια.