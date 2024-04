Μίνωας 2024: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση που έχει γίνει στην Ελλάδα

Ξεκίνησε στην Κρήτη η άσκηση σεισμού και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων “Μίνωας 2024”. Τι περιλαμβάνει. Η εξήγηση από τον Ευθύμιο Λέκκα.

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα (22/04), η παγκρήτια άσκηση ΜΙΝΩΑΣ στην Κρήτη, η μεγαλύτερη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί ποτέ στη χώρα για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμού.

Στο πλαίσιο της άσκησης “Μίνωας 2024” σε Χανιά και Ρέθυμνο το 112 απέστειλε μέσω των κινητών το μήνυμα της άσκησης από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό:

«ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 22/04/2024 – ΩΡΑ 10:20 – Ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου – Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ» – «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION -22/04/2024 – TIME 10:20 – A strong earthquake in the regional units of Chania and Rethymno – Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Άμεσα ξεκίνησε η εκκένωση δημόσιων υπηρεσιών, κτηρίων και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολείων, με τους εργαζόμενους, πολίτες και μαθητές λόγω κινδύνου για σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να σπεύδουν σε σημεία συγκέντρωσης για την προστασία της ζωής τους.

Εκκενώθηκε, παράλληλα, το κτήριο της Αντιπεριφέρειας και των δικαστηρίων και, παράλληλα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις επεγκλωβισμού ατόμων από κτήρια που κατέρρευσαν, με το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική να δρουν στις εγκαταστάσεις του πρώην Στρατόπεδου Μαρκοπούλου, στο Ξυλόσκαλο, στο Φαράγγι Σαμαριάς όπου υποθετικά υπάρχουν κατολισθήσεις, με την παρουσία τους να είναι αισθητή σε όλο αυτό το σκηνικό που σεναριακά λειτουργεί στην άσκηση.

Η ίδια κατάσταση ξεδιπλώνεται και στο Ρέθυμνο, με συμβάντα στο Φαράγγι Κοτσιφού και τραυματισμούς πολιτών, τροχαία με ανατροπές και απεγκλωβισμούς, εκκενώσεις σχολείων και κατάρρευση του μνημειακού φουγάρου στον Κουμπέ, με τραυματισμούς και απεγκλωβισμούς.

Στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, τα συντονιστικά κέντρα που έχουν στηθεί έχουν άμεση συνεργασία με το κεντρικό συντονιστικό του Ηρακλείου στο οποίο βρίσκονται και οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας των δύο νομών για τη διαχείριση της κρίσης με βάση τα προβλεπόμενα της άσκησης.

Το σενάριο της άσκησης “Μίνωας 2024” – Τι περιλαμβάνει

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας 22 Απριλίου 2024 σημειώνεται ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6.4 R με επίκεντρο στον υποθαλάσσιο χώρο, 20km ΒΑ της πόλης των Χανίων, που επηρεάζει τις Π.Ε. Χανιών και Ρεθύμνης.

Το πρωί της Τρίτης, 24 ώρες περίπου μετά το πρώτο ισχυρό σεισμικό γεγονός, εκδηλώνεται νέος σεισμός μεγέθους 7.2 R με επίκεντρο 30 km στον υποθαλάσσιο χώρο βόρεια της πύλης του Ηρακλείου, ο οποίος γίνεται εντονότατα αισθητός σε όλη την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ ταυτόχρονα προκαλούνται και θαλάσσια γεωδυναμικά κύματα (Tsunamis) τα οποία προσβάλλουν τις βόρειες ακτές της Κρήτης.

Άσκηση "Μίνωας 2024" ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Αύριο, Τρίτη (23/04), θα αποσταλούν δύο μηνύματα 112 προς όλη την Κρήτη:

Το πρώτο μήνυμα, με το οποίο θα σηματοδοτείται η έναρξη της άσκησης της δεύτερης ημέρας, θα σταλεί μετά τις 10:00 π.μ..

Το δεύτερο μήνυμα θα ακολουθήσει λίγα λεπτά μετά το πρώτο και θα αποτελεί μήνυμα προειδοποίησης για τον κίνδυνο εκδήλωσης τσουνάμι λόγω της σεισμικής δόνησης.

Ευθύμιος Λέκκας: Η μεγαλύτερη άσκηση σε εθνικό επίπεδο

«Η άσκηση η οποία θα εκτελεστεί στις 22, 23, 24 Απριλίου με την γενική επωνυμία ‘Μίνωας 2024’ είναι μία άσκηση σεισμού και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων με ανάπτυξη σε όλη την Κρήτη. Είναι μία άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και τοπικοί και κεντρικοί φορείς και η άσκηση αφορά ουσιαστικά έναν σεισμό μαζί με όλα τα συνοδά φαινόμενα, δηλαδή, κύματα τσουνάμι, κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, μεταθέσεις ακτογραμμών, εγκλωβισμούς πολιτών σε φαράγγια, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε τμήματα της πόλης, εκκένωσης ορισμένων περιοχών λόγω των κυμάτων τσουνάμι, πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή συμπεριλαμβάνει το φάσμα των καταστροφών οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν μετά από έναν μεγάλο σεισμό», δήλωσε χθες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.

Περιγράφοντας τα στάδια της άσκησης, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι ο σεισμός ουσιαστικά θα εκδηλωθεί πρώτα στα Χανιά και θα έχει ισχύ 6,4 βαθμών. «Θα επηρεαστούν πρώτα τα Χανιά και στη συνέχεια το Ρέθυμνο. 24 ώρες μετά από αυτόν τον σεισμό θα εκδηλωθεί ένας νέος σεισμός μεγαλύτερος, 7,2 βαθμών έξω από το Ηράκλειο που θα επηρεάζει και την Π. Ε Ηρακλείου και την Π.Ε Λασιθίου. Είναι ένα σενάριο με κλιμακούμενη δυσκολία, είναι ένα σενάριο που θα ασκηθούν όλοι και ο στόχος της άσκησης ουσιαστικά είναι να δοκιμάσουμε τη διαλειτουργικότητα, την ετοιμότητα, τις δομές, τα μέσα, τον εξοπλισμό, τους εθελοντές. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση που θα γίνει σε εθνικό επίπεδο. Θα πάρουν μέρος περίπου 100.000 κάτοικοι της Κρήτης εκ των οποίων περίπου 60-70.000 είναι παιδιά σχολείων. Όλα τα σχολεία της Κρήτης θα ασκηθούν. Θα γίνει εκκένωση των σχολείων κατά τη διάρκεια των σεισμικών δράσεων και στη συνέχεια βέβαια θα γίνουν εκκενώσεις και σε δημόσια κτίρια και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεγάλα ξενοδοχεία, οικισμούς», σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Άσκηση "Μίνωας 2024" ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μία άσκηση δηλαδή η οποία περιλαμβάνει όλο το φάσμα των κινδύνων που απορρέουν από τις σεισμικές δραστηριότητες. «Θεωρώ ότι θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα. Δεν λέω ότι θα είναι επιτυχής η άσκηση, γιατί δεν θέλουμε να είναι επιτυχής η άσκηση, παρά μόνο να είναι καλά οργανωμένη έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το τι μπορεί να βελτιώσουμε ακόμη στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό», υπογράμμισε.