Μοναστηράκι: Συνελήφθησαν νεαροί για ληστεία σε βάρος 18χρονου στη στάση του ΗΣΑΠ

Οι δύο νεαροί επιτέθηκαν στον 18χρονο στην αποβάθρα και διά της βίας του αφαίρεσαν μία χρυσή αλυσίδα λαιμού με σταυρό.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» δύο νεαροί ημεδαποί, 18 και 19 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι την Τετάρτη το μεσημέρι, επιτέθηκαν και λήστεψαν έναν άλλον 18χρονο ημεδαπό στην αποβάθρα της στάσης του ΗΣΑΠ, στο Μοναστηράκι.

Διά της βίας, του αφαίρεσαν μία χρυσή αλυσίδα λαιμού και έναν σταυρό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, όμως εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν.

Πλέον, διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθεί αν είναι υπεύθυνοι και για τυχόν άλλες παρόμοιες επιθέσεις.