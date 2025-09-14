Μονή Σινά: Νέος Αρχιεπίσκοπος ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά μετά την παραίτηση του προκατόχου του Δαμιανού.

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος της ιστορικής Μονής Σινά, μέσα από τη διαδικασία ψηφοφορίας της Σιναϊτικής Αδελφότητας, μετά την παραίτηση του προκατόχου του Δαμιανού.

Από τα 20 μέλη που συμμετείχαν, έλαβε 19 ψήφους, ενώ ο ίδιος τήρησε το αρχαίο έθιμο ψηφίζοντας λευκό.

Να σημειωθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε υποβάλει επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου της Μονής Σινά, μέσω επιστολής και για σήμερα, Κυριακή (14/09), είχε συγκληθεί Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Η υποψηφιότητά του αποτέλεσε σημείο σύγκλισης και για τις δύο πλευρές της Αδελφότητας, γεγονός που διασφάλισε την εκλογή του χωρίς καμία αμφισβήτηση.

Η καθαρή αυτή επικράτηση εκτιμάται ως σημαντική παρακαταθήκη για την εδραίωση κλίματος ομόνοιας και ενότητας στο εσωτερικό της Μονής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα περίοδο σταθερότητας.