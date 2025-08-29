Νάξος: Επεισόδιο σε ταβέρνα με τουρίστες που έσκισαν αυτοκόλλητα της Παλαιστίνης – Τι απαντούν οι ιδιοκτήτες

Η καταγγελία γνωστής ταβέρνας στη Νάξο για περιστατικό με τουρίστες που επιχείρησαν να αφαιρέσουν αυτοκόλλητο με το μήνυμα “Σταματήστε τη Γενοκτονία”.

Ρεσιτάλ προκλητικότητας από παρέα Βρετανών Εβραίων τουριστών, την ώρα που το ένα μετά το άλλο τα νησιά φώναξαν αυτό το καλοκαίρι “STOP” στην “απόβαση” Ισραηλινών τουριστών από κρουαζιερόπλοια, όταν κατά την επίσκεψή τους σε γνωστή ταβέρνα της Νάξου, επιχείρησε να αφαιρέσει ένα αυτοκόλλητο είχε τοποθετηθεί στον χώρο και καταδίκαζε τη γενοκτονία στη Γάζα, σκίζοντάς το.

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας “Αξιώτισσα” προχώρησε στην καταγγελία και σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραψε όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (25/08) στο κατάστημά της, όταν όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, “κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις“.

“Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε! Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία“, αναφέρει στην ανάρτησή της η Σοφία Παπαδοπούλου για το περιστατικό, το οποίο μάλιστα έφτασε και… εκτός συνόρων αφού φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή έκδοση της Daily Mail. Ωστόσο, παρουσιάζοντας τα γεγονότα εντελώς αντίθετα.

Σύμφωνα με το διαδικτυακό άρθρο του βρετανικού μέσου ενημέρωσης, το περιστατικό αντιλήφθηκε μία σερβιτόρα η οποία ανέφερε ότι ένα μέλος της παρέας και συγκεκριμένα ένας από τους έφηβους, προσπάθησε να αφαιρέσει ένα αυτοκόλλητο και αντέτεινε στην ομάδα ότι αυτή η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη, ενώ και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης έσπευσε να παρέμβει.

Η Jude Lobb, που βρισκόταν στην ίδια παρέα των Βρετανών τουριστών σε δηλώσεις της στη Daily Mail είπε: ‘Η σερβιτόρα ήρθε κοντά μου και την ρώτησα γιατί, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, έπρεπε να επικεντρωθούν σε αυτό το θέμα;’ Τότε ο ιδιοκτήτης ήρθε μπροστά μου και μου είπε: ‘Βγείτε από το μαγαζί μου!‘. Φώναξε τόσο δυνατά που το άκουσαν και άλλοι πελάτες: ‘Είναι Σιωνιστές! Σιωνιστές!… Βγείτε από το μαγαζί μου!‘”.

“Καθώς φεύγαμε, δεχτήκαμε ειρωνείες από άλλους πελάτες στο μαγαζί”, πρόσθεσε η τουρίστρια, αναφέροντας πως “το πιο φρικτό ήταν ότι μας χειροκροτούσαν και γελούσαν για να φύγουμε… Δεν μπορούσα να πιστέψω τι συνέβαινε”.

Η Νικόλα Γκι, 50 ετών, η οποία βρισκόταν στην ίδια παρέα με τον σύζυγό της και τις δύο κόρες της, πρόσθεσε: “Ούρλιαζαν ‘Σιωνιστές’ και το πιο σοκαριστικό ήταν η δημόσια ταπείνωση που μας επιφύλαξαν. Ήταν σαν να μας είχαν βάλει το αστέρι του Ολοκαυτώματος πάνω μας. Έτσι ένιωσα”.

Η ένταση συνεχίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο, στο πάρκινγκ του καταστήματος, όπου τους ακολούθησε ο ιδιοκτήτης του, με αρκετούς πελάτες να φωνάζουν ότι “σκοτώνετε μωρά” και “στηρίζετε αυτή τη γενοκτονία”.

Το συγκεκριμένο άρθρο, όπως καταγγέλλει η ιδιοκτησία της ταβέρνας στάθηκε η αφορμή για να ακολουθήσει ένα “μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα social media από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει mail και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας“.

Κλείνοντας, η κ. Παπαδοπούλου στέκεται στο κύμα αλληλεγγύης που έχει ξεσηκωθεί μετά το περιστατικό τόσο στη Νάξο όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, “με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα social. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη!”.

“Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής”, καταλήγει μεταξύ άλλων η ανάρτηση.

Η ανάρτηση του καταστήματος: