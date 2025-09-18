Νέα αναβολή για τη δίκη του Γιάννη Μάλαμα

Αναβλήθηκε η δίκη κατά του Γιάννη Μάλαμα, που συνελήφθη μετά από φερόμενο επεισόδιο με οδηγό ταξί και εν συνεχεία, με τις αστυνομικές αρχές.

Στην αναβολή της δίκης κατά του Γιάννη Μάλαμα, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από το επεισόδιο που σημειώθηκε με οδηγό ταξί και την αντιπαράθεσή του με αστυνομικούς, προχώρησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής του συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος επικαλέστηκε κώλυμα στο πρόσωπο του, ενώ απών από τη διαδικασία ήταν κι ο κατηγορούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του γιου του τραγουδοποιού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα όπως βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων, εξύβριση και απειλή.