Συνελήφθη γιος γνωστού τραγουδιστή στο κέντρο της Αθήνας

Ο νεαρός γιος γνωστού τραγουδιστή φέρεται να αντιστάθηκε στις αρχές και την ώρα που έμπαινε στο περιπολικό κατηγορείται ότι κουτούλησε αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στο κέντρο της Αθήνας γιος γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος κατηγορείται για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 05:30 όταν ο συλληφθείς μαζί με ένα ακόμη άτομο φέρονται να συνεπλάκησαν με οδηγό ταξί.

Οι δυο τους σύμφωνα με τα καταγγελόμενα κατηγορούνται ότι εξύβρισαν τον οδηγό και ότι χτυπούσαν τις πόρτες του οχήματος.

Όταν στο σημείο έφτασαν οι αστυνομικοί ο γιος του ερμηνευτή που είναι επίσης μουσικός σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. αντέδρασε, και εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο νεαρός μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε και την ώρα που έμπαινε στο περιπολικό και να κουτούλησε αστυνομικό της ΟΠΚΕ στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου σχηματίσθηκε δικογραφία.