Νέος Κόσμος: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα

Οι πρώτες πληροφορίες για τα δύο πτώματα που εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στο “φως” σχετικά με τα δύο πτώματα που εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη, το βράδυ της Πέμπτης (04/09), σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., οι σοροί ανήκουν σε έναν 74χρονο άνδρα και την 88χρονη σύζυγο του.

INTIME

Το ζευγάρι έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο και συγκεκριμένα ο άνδρας στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα, που βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι, είχε τραύμα στο θώρακα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΛ.ΑΣ., το όπλο, το οποί είναι κυνηγετική καραμπίνα, εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο με τους σορούς, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Παράλληλα από την ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι από την μέχρι στιγμής έρευνα, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».

Υπενθυμίζεται ότι γειτόνισσα των δύο ατόμων, ανέφερε πως η γυναίκα ήταν βαριά άρρωστη, ενώ άλλη κατέθεσε πως το φως του σπιτιού του ζευγαριού ήταν αναμμένο συνεχόμενα για μέρες και πως υπήρχε έντονη μυρωδιά που χειροτέρευε, εξ ου και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Μεταξύ των ενδεχόμενων που εξετάζουν οι αρχές, είναι το να σκότωσε ο άντρας τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.