Νέος Κόσμος: Άντρας και γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε διαμέρισμα – Δίπλα τους είχαν όπλο

Δύο πτώματα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (04/09) σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες και μία καραμπίνα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους.

Ο άντρας είναι 74 ετών και έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ η γυναίκα ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστή η σχέση των δύο ατόμων.

Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

