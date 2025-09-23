ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν δεκάδες λογαριασμοί Ηρακλειωτών για παράνομες επιδοτήσεις

Stop σε κάθε συναλλαγή, ηλεκτρονική ή μη, έβαλαν οι αρχές του Ηρακλείου σε λογαριασμούς αγροτών του Ηρακλείου.

Στις δεσμεύσεις δεκάδων τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων καθώς και θυρίδων προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε αγρότες του Ηρακλείου που έλαβαν επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ και που σύμφωνα με την έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος δήλωναν ζωικό κεφάλαιο που δεν… υπήρχε.

Αρκετοί από εκείνους που φέρονται να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις και βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών είδαν τους λογαριασμούς τους δεσμευμένους χωρίς να μπορούν να κάνουν ανάληψη των καταθέσεων τους. Από το πρωί της Δευτέρας όσοι πήγαν στις τράπεζες που συνεργάζονται ή στα αντίστοιχα ΑΤΜ, δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε ένα ευρώ.

Οπως αναφέρει η Κρήτη, οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου έχουν ήδη μοιράσει αρκετές διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιών Ηρακλειωτών για τους οποίους γίνεται έλεγχος για τις επιδοτήσεις που έλαβαν με πλαστές – ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα παραγωγός δήλωνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ 300 παραγωγικά και 100 μη παραγωγικά ζώα, με βοσκότοπους μόνο αγροτεμάχια λαμβάνοντας 26.500 ευρώ επιδότηση.

Από την έρευνα προέκυψε ότι από το 2021 έως και το 2024 δεν παρέδωσε γάλα, δεν πραγματοποίησε σφαγές ή πωλήσεις κρέατος ενώ από τη φορολογική του εικόνα βάσει τιμολογίων φαίνεται ότι αγόραζε πολύ μικρές ή και καθόλου ποσότητες ζωοτροφών.

Άλλη περίπτωση αφορά γυναίκα που έλαβε επιδότηση 26.500 ευρώ για 290 παραγωγικά και 70 μη παραγωγικά ζώα και για τα οποία δεν είχε κανένα τιμολόγιο για αγορά ζωοτροφής και διάθεσης κρέατος και γάλατος.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει λάβει εντολή να μπλοκάρει τις πληρωμές και να ζητήσει επιστροφή των ποσών ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα», όπως ορίζει η διαδικασία. Οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα, ανεξαρτήτως αν τα μοίρασαν ή όχι σε τρίτους.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας είχε δηλώσει χαρακτηριστικά «Το τι έκανε τα χρήματα το κάθε ΑΦΜ δεν αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή. Ο οργανισμός ζητά πίσω τα ποσά που κατέβαλε σε πρόσωπα που δεν τα δικαιούνταν».