ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε η δίκη με τους 105 κατηγορουμένους στην Κρήτη

Στις 2 Μαρτίου θα διεξαχθεί η δίκη των 105 κατηγορουμένων στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Aναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου του 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους 105 κατηγορουμένους στην Κρήτη.

Η υπόθεση αφορά σε ελέγχους που είχαν γίνει πριν από τουλάχιστον ενάμιση χρόνο και οι εμπλεκόμενοι φέρεται να έλαβαν επιδοτήσεις από το 2019 έως το 2023, με τα ποσά να κυμαίνονται στις 15.000 ευρώ ετησίως. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι της απάτης εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Συνήγοροι των κατηγορουμένων υποστηρίζουν πως θα πρέπει η υπόθεση να εξεταστεί κατά περίπτωση, καθώς για ένα σημαντικό μέρος των κατηγορουμένων το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τα έγγραφα που απαιτήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της επιδότησης δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούνταν τα ποσά που έλαβαν.