Ελλάδα Φωτιά

Παλλήνη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για εμπρησμούς  

Διαβάζεται σε 1'
O συλληφθέντας δημοτικός υπάλληλος για εμπρησμούς στην Παλλήνη
O συλληφθέντας δημοτικός υπάλληλος για εμπρησμούς στην Παλλήνη INTIME

Με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό βρίσκεται αντιμέτωπος ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη χθες στην Παλλήνη ως υπαίτιος για τέσσερις πυρκαγιές.

Αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη ως υπαίτιος για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Παλλήνης.

Ο υπάλληλος συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ’ εξακολούθηση.

Ο 48χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Aναφορικά με τον τρόπο δράσης του, και οι 4 πυρκαγιές είχαν κοινά χαρακτηριστικά όπως το ότι:

  • Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες (15:58 – 19:17).
  • Ξεκινούσαν σε οικοπεδικούς χώρους, είτε περιφραγμένους είτε ανοιχτούς.
  • Ο δράστης χρησιμοποιούσε αναπτήρα ή εκτόξευε φλεγόμενα αντικείμενα (χαρτί, ύφασμα) πάνω σε ξηρά χόρτα.
  • Κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van, ιδιαίτερα ευδιάκριτο, γεγονός που συνέβαλε στην ταυτοποίησή του.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα