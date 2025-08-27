Παλλήνη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για εμπρησμούς  

Παλλήνη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για εμπρησμούςΔιαβάζεται σε 1'
Με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό βρίσκεται αντιμέτωπος ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη χθες στην Παλλήνη ως υπαίτιος για τέσσερις πυρκαγιές.
Αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη ως υπαίτιος για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Παλλήνης.
Ο υπάλληλος συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ’ εξακολούθηση.
Ο 48χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
Aναφορικά με τον τρόπο δράσης του, και οι 4 πυρκαγιές είχαν κοινά χαρακτηριστικά όπως το ότι:
- Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες (15:58 – 19:17).
- Ξεκινούσαν σε οικοπεδικούς χώρους, είτε περιφραγμένους είτε ανοιχτούς.
- Ο δράστης χρησιμοποιούσε αναπτήρα ή εκτόξευε φλεγόμενα αντικείμενα (χαρτί, ύφασμα) πάνω σε ξηρά χόρτα.
- Κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van, ιδιαίτερα ευδιάκριτο, γεγονός που συνέβαλε στην ταυτοποίησή του.