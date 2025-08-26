Παλλήνη: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος για τέσσερις εμπρησμούς

Στη σύλληψη ενός 48χρονου δημοτικού υπαλλήλου στην Παλλήνη προχώρησαν οι Αρχές καθώς φέρεται να είναι υπαίτιος για τέσσερις πυρκαγιές.

Στη σύλληψη ενός άνδρα για 4 εμπρησμούς προχώρησαν την Τρίτη (26/08) οι Αρχές, στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δημοτικό υπάλληλο ο οποίος φέρεται να είναι υπαίτιος για 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ο 48χρονος υπάλληλος του δήμου, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) έπειτα από επιχείρηση των Αρχών η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντάλματος της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών. Η σχετική δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης, η οποία εξέδωσε το ένταλμα.

Ο άνδρας, κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Οι πυρκαγιές για τις οποίες κατηγορείται, εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, μέσα σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από κρίσιμες δομές: το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το ΚΔΑΠ ΑμΕΑ Παλλήνης και τη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Aναφορικά με τον τρόπο δράσης του, και οι 4 πυρκαγιές είχαν κοινά χαρακτηριστικά όπως το ότι:

Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες (15:58 – 19:17).

Ξεκινούσαν σε οικοπεδικούς χώρους, είτε περιφραγμένους είτε ανοιχτούς.

Ο δράστης χρησιμοποιούσε αναπτήρα ή εκτόξευε φλεγόμενα αντικείμενα (χαρτί, ύφασμα) πάνω σε ξηρά χόρτα.

Κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van, ιδιαίτερα ευδιάκριτο, γεγονός που συνέβαλε στην ταυτοποίησή του.

Ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τις έρευνες της Δ.Α.Ε.Ε. να συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο άνδρας εμπλέκεται και σε άλλα περιστατικά.