Πάνος Ρούτσι: “Έχει χάσει 10 κιλά, αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές“ λένε οι γιατροί

Στη 19η μέρα απεργίας πείνας βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, με την κατάσταση της υγείας του να είναι, σύμφωνα με τους γιατρούς του, πάρα πολύ επιβαρυμένη.

Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 19η ημέρα την απεργία πείνας, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τη διαλεύκανση της αιτίας θανάτου του, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη, εξέδωσε η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί.

Όπως αναφέρουν οι γιατροί, κ. Ρούτσι “έχει χάσει 10 κιλά και συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές”.

Οι υπογράφοντες γιατροί απευθύνουν έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι, καθώς, όπως τονίζουν, είναι πάρα πολύ επιβαρυμένη η κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ρούτσι έχει χάσει το 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους και εμφανίζει, μεταξύ άλλων, εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Ο Πάνος Ρούτσι, μετέβη το πρωί στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, για εξετάσεις και στη συνέχεια επέστρεψε στο Σύνταγμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων γιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας και εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του Κρατικού Νικαίας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρημένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης, αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του”.

Οικογένεια Ρούτσι: “Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για την εκταφή – Δεν κάνουμε πίσω”

“Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να κάνει εκταφή στο τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκρισή μου. Γιατί εμείς ζητάμε και τοξικολογικές εξετάσεις και όχι μόνο τεστ DNA. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά” δήλωσε χθες, Πέμπτη, στον φακό του Orange Press Agency, ο Πάνος Ρούτσι, εμφανώς καταπονημένος.

Δηλώσεις έκανε και η μητέρα του Ντένις, Μιρέλα Ρούτσι, η οποία επανέλαβε ότι δεν έχουν επίσημη ενημέρωση για την εκταφή και ότι ο σύζυγός της “δεν θα κάνει πίσω”

“Ουδέποτε μέχρι στιγμής έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση για την άδεια εκταφής. Ουδέποτε ζητήσαμε αναβολή, ουδέποτε. Και κάτι άλλο. Το ότι, εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να μάθουμε την αιτία θανάτου του παιδιού μας. Αυτό σημαίνει τοξικολογικές εξετάσεις, οποιεσδήποτε άλλες βιοχημικές εξετάσεις και DNA. Δεν θα κάνει πίσω ο σύζυγός μου, εάν δεν δοθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις” υπογράμμισε.