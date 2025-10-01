Πατήσια: ΕΔΕ για το περιστατικό με την 4χρονη που έφυγε από νηπιαγωγείο

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε το υπ. Παιδείας για το περιστατικό στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών από το οποίο έφυγε 4χρονη και περπατούσε μόνη στην Αχαρνών.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών, χθες, Τρίτη, όταν ένα κοριτσάκι 4 ετών διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών και βγήκε μόνο του στην Αχαρνών, διανύοντας 500 μέτρα.

Η μητέρα του παιδιού που περίμενε να σχολάσει ώστε να παραλάβει το παιδί της, διαπίστωσε ότι τελικά είχε βγει από άλλη έξοδο. Έντρομη, κάλεσε τις αρχές που έσπευσαν στο σχολείο και συνέλαβαν τη διευθύντρια για παραμέληση εποπτείας.

Λίγη ώρα αργότερα η 4χρονη βρέθηκε, ευτυχώς καλά στην υγεία της, καθώς την είδε μία γυναίκα να περπατάει μόνη της και την παρέδωσε στην αστυνομία.