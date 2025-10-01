Πατήσια: 4χρονη διέφυγε από νηπιαγωγείο και έφυγε με τα πόδια

Ένα 4χρονο παιδί έφυγε μόνο του από το 90ο Νηπιαγωγείο Αθηνών. Μια περαστική το βρήκε και το κράτησε μέχρι να φτάσει η Αστυνομία, ενώ συνελήφθη η υπεύθυνη.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο 90ο Νηπιαγωγείο Αθηνών στα Πατήσια, όταν το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) την στιγμή που οι γονείς παραλάμβαναν τα παιδιά τους, ένα 4χρονο κοριτσάκι, διέφυγε της προσοχής των παιδαγωγών και έφυγε από το σημείο μόνη της περπατώντας.

Λίγο πιο κάτω, επί της οδού Αχαρνών, μία γυναίκα αντιλήφθηκε το κοριτσάκι που περπατούσε μόνο του και το πήρε το πήγε σε ένα κατάστημα εστίασης, μέχρι να φτάσει η Αστυνομία στο σημείο.

Για το περιστατικό συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, μία 59χρονη που εκτελούσε χρέη Διευθύντριας στο Νηπιαγωγείο.