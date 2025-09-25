Ελλάδα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πατήσια: Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό λεωφορείου και του έσπασε τη γνάθο

Λεωφορείο (φωτογραφία αρχείου)
Oδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση από επιβάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένη γνάθο.

Στιγμές τρόμου έζησε οδηγός λεωφορείου τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/09) στα Πατήσια, όταν επιβάτης τον χτύπησε σπάζοντας του την γνάθο.

Η άγρια επίθεση με τα κίνητρα να παραμένουν αδιευκρίνιστα, έγινε σε οδηγό νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στην Αθήνα,( δρομολόγιο 500 Πειραιάς – Κηφισιά) και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο με τον επιβάτη.

Όταν το λεωφορείο βρισκόταν στα Άνω Πατήσια στη στάση «Αγία Βαρβάρα», ο επιβάτης είχε χτυπήσει το μεσαίο κουδούνι για να κατέβει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιβάτηςδεν κατέβηκε και πήγε στην μπροστινή πόρτα και άρχισε να την χτυπάει. Ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε την μπροστινή πόρτα τελικά, αλλά ο επιβάτης και πάλι δεν κατέβηκε.

Στη συνέχεια γύρισε προς το μέρος του οδηγού και τον χτύπησε σπάζοντας του τη γνάθο.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του οδηγού ο άνθρωπος φαινόταν μεθυσμένος.

Ο οδηγός λεωφορείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παρέμεινε μέχρι το πρωί για προληπτικούς λόγους, έπειτα από εξετάσεις.

