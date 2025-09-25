Πατήσια: Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό λεωφορείου και του έσπασε τη γνάθο

Πατήσια: Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό λεωφορείου και του έσπασε τη γνάθοΔιαβάζεται σε 2'
Oδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση από επιβάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένη γνάθο.
25 Σεπτεμβρίου 2025
Στιγμές τρόμου έζησε οδηγός λεωφορείου τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/09) στα Πατήσια, όταν επιβάτης τον χτύπησε σπάζοντας του την γνάθο.
Η άγρια επίθεση με τα κίνητρα να παραμένουν αδιευκρίνιστα, έγινε σε οδηγό νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στην Αθήνα,( δρομολόγιο 500 Πειραιάς – Κηφισιά) και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο με τον επιβάτη.
Όταν το λεωφορείο βρισκόταν στα Άνω Πατήσια στη στάση «Αγία Βαρβάρα», ο επιβάτης είχε χτυπήσει το μεσαίο κουδούνι για να κατέβει.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιβάτηςδεν κατέβηκε και πήγε στην μπροστινή πόρτα και άρχισε να την χτυπάει. Ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε την μπροστινή πόρτα τελικά, αλλά ο επιβάτης και πάλι δεν κατέβηκε.
Στη συνέχεια γύρισε προς το μέρος του οδηγού και τον χτύπησε σπάζοντας του τη γνάθο.
Σύμφωνα με την μαρτυρία του οδηγού ο άνθρωπος φαινόταν μεθυσμένος.
Ο οδηγός λεωφορείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παρέμεινε μέχρι το πρωί για προληπτικούς λόγους, έπειτα από εξετάσεις.