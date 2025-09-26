Πάτρα: Φωτιά στο Παναχαϊκό όρος – Σηκώθηκαν εναέρια, ισχυροί άνεμοι

Φωτιά ξέσπασε σε δασικό κομμάτι, στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.

Φωτιά σε ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/09) στο Παναχαϊκό όρος, στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας.

Η φωτιά καίει σε δασικό κομμάτι, κοντά σε ανεμογεννήτριες.

Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, προς το παρόν, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.