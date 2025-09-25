Πέραμα: 29χρονος εργαζόμενος σε πλοίο υπέστη ηλεκτροπληξία – Τρεις συλλήψεις

Εργατικό ατύχημα για 29χρονο που εργαζόταν σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος για εργασίες επισκευής. Τρεις συλλήψεις.

Ηλεκτροπληξία υπέστη ένας 29χρονος εργαζόμενος σε φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος για εργασίες επισκευής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το εργατικό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για απάντληση υδάτων με τη χρήση ηλεκτρικής φορητής αντλίας στο πλοίο με σημαία Κύπρου, ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που παραλάμβανε τον εξοπλισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΟΛΠ σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της προανάκρισης από τη Λιμενική Αρχή Περάματος, ο 68χρονος αλλοδαπός πλοίαρχος (υπήκοος Κροατίας), ο 68χρονος ημεδαπός ναύκληρος και ο 37χρονος αλλοδαπός ηλεκτρολόγος (υπήκοος Αλβανίας) του πλοίου, για παράβαση των άρθρων 314 παρ. 2 και 28 του Ποινικού Κώδικα («Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υπόχρεου»).

Μετά τις απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το ατύχημα σημειώνεται μόλις λίγες ώρες μετά το εργατικό δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου 20χρονος ναυτικός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.