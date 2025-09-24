Πειραιάς: Νεκρός 20χρονος ναυτικός – Πιάστηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου

Νεκρός ένας 20χρονος ναυτικός έπειτα από εργατικό δυστύχημα σε πλοίο στον Πειραιά.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο 20χρονος ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο λιμάνι του Πειραιά. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για άτομο που εργαζόταν στην καθαριότητα, και το τραγικό δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς, του Blue Star Χίος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το πλοίο έφτασε στις 09:10 το πρωί στον Πειραιά όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Εντός του πλοίου, έγινε ΚΑΡΠΑ, όμως ο νεαρός δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Aνακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η Blue Star, με την εταιρεία να δηλώνει συγκλονισμένη και να εκφράζει την συμπαράστασή της στους οικείους του 20χρονου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Blue Star Ferries:

“Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος”.

24ωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος

Μετά το τραγικό συμβάν, ναυτεργατικά σωματεία ανακοίνωσαν πως αναμένεται να προχωρήσουν σε απεργία.

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.