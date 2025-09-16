Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Μακεδονίας: “Όχι” στη μονάδα καύσης απορριμμάτων στην Πτολεμαΐδα

Tο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας άναψε stop στη δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων στην αυλή λιγνίτη της νέας μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V».

Με συντριπτική πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε, τη Δευτέρα το βράδυ, να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (Α.Ε.Π.Υ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α)»

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Συμβούλιο, μετά από 5ωρη συνεδρίαση, αποφάσισε να πει «όχι» στη δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων στην αυλή λιγνίτη της νέας μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V», ένα έργο που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλός της επιχείρησης Γιώργος Στάσης, πριν από 5 μήνες, κατά την επίσκεψή του στην Πτολεμαΐδα.

Όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκτός ενός συμβούλου, υιοθέτησαν σχεδόν στο σύνολό της την εισήγηση του περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη και καλούν την κυβέρνηση, «να αποσύρει την ΣΜΠΕ και να ματαιώσει κάθε σχέδιο για τη δημιουργία εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στην περιοχή».

Στο πνεύμα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που αρνείται τη δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων, έχει ταχθεί το σύνολο των φορέων της περιοχής, όπως οι 13 Δήμοι, με ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτ. Μακεδονίας, το ΤΕΕ τμήμα Δυτ. Μακεδονίας, το ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας, η ΔΙΑΔΥΜΑ, που είναι ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων της περιοχής, καθώς και ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, ο οποίος κατέθεσε στοιχεία από έρευνες που αφορούν τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού από εκπομπές αερίων ρύπων σε περιοχές στην Ευρώπη που διαθέτουν μονάδες καύσης απορριμμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν από την περιφερειακή αρχή, η Δυτ. Μακεδονία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των Περιφερειών της χώρας σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς στόχους στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Επίσης, έχει πολύ μεγάλα ποσοστά ανακύκλωσης, διαθέτει πέντε κάδους, όπου οι πολίτες ανακυκλώνουν ξεχωριστά χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και υπολείμματα φαγητού, είναι η πρώτη Περιφέρεια που το 2016 εγκαινίασε τη ΜΕΑ, όπου εκεί γίνεται η μηχανική επεξεργασία και ο διαχωρισμός των απορριμμάτων του πράσινου κάδου.

Όπως ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους, τόσο ο περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης όσο κι ο πρόεδρος της ΔΙΑΔΥΜΑ και δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, αντί της καύσης ζητάμε «την περαιτέρω ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή της ΔΙΑΔΥΜΑ, με στόχο την κάλυψη των προβλεπόμενων προϋποθέσεων από την Ευρωπαϊκή και στην Εθνική νομοθεσία». Στη θέση αυτή συμφώνησαν και τα μέλη του Συμβουλίου.

Τέλος, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον περιφερειάρχη να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων.