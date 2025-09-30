Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: Η διαμάχη πίσω από την απόπειρα δολοφονίας

Οι Αρχές ερευνούν την πιθανότητα ο δράστης να είναι νυν σύντροφος της πρώην του θύματος με κίνητρο μία διαμάχη που υπήρχε μεταξύ των δύο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, για το περιστατικό της ένοπλης επίθεσης σε βάρος ενός 38χρονου νωρίς το πρωί, επί της οδού Σταμάτας, στη Δροσιά.

Ο δράστης, που φέρεται να είχε κρυφτεί πίσω από κάτι θάμνους, όταν βγήκε το θύμα έξω, τον πυροβόλησε τρεις φορές από κοντινή απόσταση με ένα πιστόλι των 22 χιλιοστών, στο αριστερό πόδι και στον θώρακα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται και φαίνεται να αναγνώρισε σε έναν βαθμό τον δράστη της επίθεσης σε βάρος του.

Οι Αρχές ερευνούν την πιθανότητα ο δράστης να είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος από τη Ρουμανία, που δέχτηκε την επίθεση, με κίνητρο μία διαμάχη που υπήρχε μεταξύ των δύο.