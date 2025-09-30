Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: “Στο μικροσκόπιο” ο πρώην της συντρόφου του 38χρονου

Πρώην της συντρόφου του υπέδειξε στην κατάθεσή του ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς που δέχτηκε το πρωί στον Άγιο Στέφανο.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης στον Άγιο Στέφανο από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 38χρονος.

Ειδικότερα, γύρω στις 06:30 το πρωί ειδοποιήθηκαν οι Αρχές για τον τραυματισμό του εν λόγω άνδρα στην οδό Σταμάτα από πυροβολισμούς. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 38χρονος ανέφερε ότι ένιωσε καψίματα στο σώμα του και δεν πρόλαβε να δει ποιος τον πυροβόλησε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην πρώτη κατάθεση που έδωσε ανέφερε πως εικάζει ότι ο δράστης είναι πρόσωπο που συνδεόταν στο παρελθόν με τη σύντροφό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πιθανώς του είχε στήσει καρτέρι, κρυβόταν σε θάμνο και τον πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές, τραυματίζοντάς τον στη μέση και στο πόδι.

Στο σημείο που έλαβε χώρα το περιστατικό οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες.

Οι έρευνες για να διακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.

«Ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”»

Αυτόπτης μάρτυρας των πυροβολισμών περιέγραψε τα όσα έγιναν. «Κατά τις 6.30 ακούσαμε έναν κρότο και μετά κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Ακουγόταν ένας άνθρωπος αλλά ήταν μέσα στους θάμνους. Βγήκε μια γυναίκα απ’ το σπίτι, πάλι προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι. Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, μαύρη κουκούλα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και μας ρώτησε “πού είναι;”. Υποθέσαμε ότι είναι γείτονας, του είπαμε “κάπου εκεί στους θάμνους”. Αυτός πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες τρεις – τέσσερις φορές. Όταν μπήκαμε με τους αστυνομικούς βρήκαμε έναν άνθρωπο μέσα στους θάμνους. Είχε τις αισθήσεις του, έλεγε ότι τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι. Ο δράστης έφυγε περπατώντας και χαλαρά” είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.