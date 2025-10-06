Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: Συνελήφθη ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας

Εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Ζάκυνθο ο 29χρονος δράστης της επίθεσης σε βάρος του 38χρονου στη Δροσιά.

Συνελήφθη ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος ενός 38χρονου, που έγινε πριν μία εβδομάδα, έξω από το σπίτι του θύματος, επί της οδού Σταμάτας στη Δροσιά.

Ο δράστης που φέρεται να είχε κρυφτεί πίσω από κάτι θάμνους, όταν βγήκε το θύμα έξω, τον πυροβόλησε τρεις φορές από κοντινή απόσταση με ένα πιστόλι των 22 χιλιοστών, στο αριστερό πόδι και στον θώρακα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ο 29χρονος ημεδαπός δράστης είχε ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, αφού τον είχε υποδείξει το θύμα στις Αρχές και μετά την έκδοση του εντάλματος, εντοπίστηκε στη Ζάκυνθο, όπου ζούσε και εργαζόταν και συνελήφθη, ενώ οδηγήθηκε στην Αθήνα για την περαιτέρω διαδικασία.

Μεταξύ του δράστη και του θύματος υπήρχε παρελθόν καθώς διεκδικούσαν την ίδια γυναίκα, μία Ρουμάνα και ο δράστης είχε επιτεθεί ξανά στον 38χρονο και είχε αποπειραθεί ακόμα και να τον παρασύρει με αυτοκίνητο.