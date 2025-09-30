Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: Βίντεο ντοκουμέντο – Η εμφάνιση υπόπτου λίγο μετά τους πρώτους πυροβολισμούς

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει έναν μαυροντυμένο άνδρα ο οποίος πιθανότητα είναι ο δράστης της επίθεσης σε βάρος του 38χρονου στη Δροσιά.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα, γύρω στις 6:30 το πρωί, να περπατά ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι του 38χρονου, ο οποίος νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (30/09) έπεσε θύμα επίθεσης και δέχθηκε πυροβολισμούς, επί της οδού Σταμάτας, στη Δροσιά.

Την ώρα που οι έρευνες της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές εστιάζουν σε έναν άνδρα, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Τρίτης, η εκπομπή Live News στο MEGA και που πιθανότατα είναι ο δράστης της επίθεσης.

Στο βίντεο, σύμφωνα με το MEGA, φαίνεται ο μαυροντυμένος δράστης της επίθεσης λίγο μετά τους τρεις πρώτους πυροβολισμούς εναντίον του 38χρονου να περπατά με γοργό βήμα, πιθανότατα αναζητώντας το θύμα για να ολοκληρώσει ό,τι ξεκίνησε.

Όλα έγιναν στις 06:20 το πρωί όταν ο δράστης της επίθεσης έστησε ενέδρα στον 38χρονο έξω από την πολυκατοικία του στη Δροσιά. Ο δράστης, που φέρεται να είχε κρυφτεί πίσω από κάτι θάμνους, όταν βγήκε το θύμα έξω, τον πυροβόλησε τρεις φορές από κοντινή απόσταση με ένα πιστόλι των 22 χιλιοστών, στο αριστερό πόδι και στον θώρακα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” όπου νοσηλεύεται και φαίνεται να αναγνώρισε σε έναν βαθμό τον δράστη της επίθεσης σε βάρος του.

Οι Αρχές ερευνούν την πιθανότητα ο δράστης να είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος από τη Ρουμανία, που δέχτηκε την επίθεση, με κίνητρο μία διαμάχη που υπήρχε μεταξύ των δύο.