Ποινική δίωξη στον πατέρα που έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στο ενός έτους βρέφος

Το βρέφος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δικάζεται ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο πατέρας.

Ποινική δίωξη για πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε στον 27χρονο πατέρα που έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μπροστά στο παιδί του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 27χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, από χθες βαρύνεται με τις πράξεις της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία αποκλειστικώς χρήση και της παράνομης κατοχής πυρομαχικών.

Ο κατηγορούμενος πατέρας έχει παραπεμφθεί να δικαστεί σήμερα Δευτέρα (13.10) ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Το βρέφος ενός έτους είχε εντοπιστεί αναίσθητο από τη μητέρα του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.