Πόρτο Ράφτη: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο – Ήταν συνοδηγός σε ΙΧ που έπεσε σε χαντάκι

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα ο 22χρονος συνοδηγός να χάσει τη ζωή του.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα ο 22χρονος συνοδηγός να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων. Ο 21χρονος οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και συνελήφθη, ενώ ο 22χρονος συνοδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μαζί με τον οδηγό, στο αυτοκίνητο επέβαινε και άλλος ένας νεαρός, ο οποίος επίσης δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν τον 22χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.