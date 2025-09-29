Ελλάδα Τροχαία Ατυχήματα

Πόρτο Ράφτη: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο – Ήταν συνοδηγός σε ΙΧ που έπεσε σε χαντάκι

Διαβάζεται σε 1'
ΕΚΑΒ (φωτογραφία αρχείου)
ΕΚΑΒ (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα ο 22χρονος συνοδηγός να χάσει τη ζωή του.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα ο 22χρονος συνοδηγός να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων. Ο 21χρονος οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και συνελήφθη, ενώ ο 22χρονος συνοδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μαζί με τον οδηγό, στο αυτοκίνητο επέβαινε και άλλος ένας νεαρός, ο οποίος επίσης δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν τον 22χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα