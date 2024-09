Race for the Cure 2024: “Πλημμύρισε” το κέντρο της Αθήνας στον αγώνα για τον καρκίνο του μαστού

Πλήθος κόσμου στον αγώνα δρόμου και περίπατου για την υποστήριξη της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού. Δείτε φωτογραφίες.

Ολοκληρώθηκε το 16ο “Greece Race for the Cure” στο κέντρο της Αθήνας, ένας αγώνας δρόμου και περίπατου, αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού.

EUROKINISSI

Η σημερινή διοργάνωση δεν ήταν μόνο μια αθλητική εκδήλωση αλλά και μια πράξη υποστήριξης και αλληλεγγύης προς τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού, στέλνοντας το μήνυμα της ελπίδας και της ενότητας σε όλη την κοινωνία.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο κακοήθες νεόπλασμα των γυναικών στον δυτικό πολιτισμό και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη 2η αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως.

Το 69,3% όλων των γυναικείων καρκίνων παγκοσμίως αφορούν καρκίνο του μαστού.

Επίσης, υπολογίζεται πως 1 στις 11 Ευρωπαίες θα νοσήσει με καρκίνο μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.

Στην Ελλάδα, η συχνότητα του καρκίνου του μαστού υπολογίζεται σε περισσότερες από 7.700 νέες περιπτώσεις ετησίως.

Το Greece Race for the Cure, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού, επέστρεψε για 16η χρονιά, με αφετηρία το Ζάππειο, με δύο νέες διαδρομές και με δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής.

Το Greece Race for the Cure πραγματοποιήθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure παγκοσμίως, ευαισθητοποιώντας χιλιάδες κόσμου για τον καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας και η ενδυνάμωση των ασθενών, ενώ μέσα από αυτή υλοποιούνται προγράμματα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» ολόκληρη τη χρονιά.