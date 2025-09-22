Ρέντη: Συνελήφθη 18χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 11χρονης

Το περιστατικό έγινε στην Λαχαναγορά του Ρέντη σε μανάβικο όπου εργαζόταν ο 18χρονος, ο οποίος επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 11χρονη.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) ένας 18χρονος στην Λαχαναγορά του Ρέντη, σε μανάβικο όπου εργαζόταν, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μίας ανήλικης.

Συγκεκριμένα, ο δράστης επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 11χρονο κοριτσάκι με αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία στο σημείο και να συλληφθεί ο δράστης.

Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.