Ρυμουλκήθηκε στα Νέα Στύρα το φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα – Αγωγές ετοιμάζουν οι επιβάτες

Αποκολλήθηκε και ρυμουλκήθηκε στα Νέα Στύρα το πλοίο που προσάραξε σε ύφαλο.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκόλλησης του φέρι μποτ και η ρυμούλκησή του στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων.

Νωρίτερα την Πέμπτη η πλοιοκτήτρια εταιρεία, κατέθεσε στις λιμενικές αρχές το επιχειρησιακό πλάνο για την αποκόλληση του πλοίου.

Επισήμως δόθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας, το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών της αποκόλλησης και της ναυαγέρεσης του συγκεκριμένου πλοίου και μετά από αρκετές υπηρεσίες που χρειάστηκε να επεξεργαστούν το σχέδιο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, δόθηκε το πράσινο φως.

Φέρι μποτ: Αγωγές και μηνύσεις ετοιμάζουν οι επιβάτες

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε.

Δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, μίλησε στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το φέρι μποτ

«Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος», τονίζει με ανακοίνωσή της η «Δεληγιάννης Φέρις», για το φέρι μποτ, «Παναγία Παραβουνιώτισσα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) [email protected] 2)[email protected], 3)[email protected], 4) [email protected], προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».