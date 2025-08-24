Σαλαμίνα: Οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς δίπλωμα παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μια 83χρονη μετά από παράσυρση και εγκατάλειψή της από οδηγό μοτοσικλέτας, στη Σαλαμίνα.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ηλικιωμένης και εγκατάλειψη από νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου (23/8), επί της Λ. Φανερωμένης 48, στην Σαλαμίνα.

Η άτυχη 83χρονη παρασύρθηκε από τον 22χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό της, ενώ ο νεαρός αμέσως μετά την πράξη του ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε από το σημείο.

Από τις αναζητήσεις της Τροχαίας που ακολούθησαν στην γύρω περιοχή, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν κατείχε καν δίπλωμα οδήγησης.

Η άτυχη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, εγκατάλειψη και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.