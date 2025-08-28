Σαλαμίνα: Συνελήφθη 40χρονος για τη φωτιά – Κατηγορείται για εμπρησμό

Χειροπέδες σε έναν 40χρονο, ύποπτο για την φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην Σαλαμίνα, πέρασαν αστυνομικοί.

Συνελήφθη ένας ύποπτος για εμπρησμό, για την φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Βρωμοπούσι της Σαλαμίνας.

Πρόκειται για έναν 40χρονο που έκανε πάρτι στο σπίτι του και όπως παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας πέταξε ένα δυναμιτάκι που προκάλεσε την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εντός της ημέρας.