Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία – Φωτογράφιζαν το ναυτικό οχυρό

Χειροπέδες σε δύο Ρουμάνους που πιάστηκαν από το Λιμενικό να έχουν στην κατοχή τους φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας.

Στη σύλληψη δύο Ρουμάνων προχώρησαν εχθές Δευτέρα (22/9) οι λιμενικές αρχές στη Σαλαμίνα, αφού βρέθηκαν να κατέχουν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, όταν η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για ένα επαγγελματικό – τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας με τους δύο άνδρες επιβαίνοντες, ηλικίας 22 και 52 ετών, το οποίο κινούνταν εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες κατείχαν φωτογραφίες του οχυρού στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας τους.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Ποινικού Κώδικα, περί κατασκοπείας. Κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 4.700 ευρώ και 400 δολαρίων.

Το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας για ενδελεχή έλεγχο των ναυτιλιακών εγγράφων του.