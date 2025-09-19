Σε εξέλιξη η φωτιά στον ΧΥΤΑ στο ακρωτήρι Χανίων

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε χθες στον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε χθες στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων.

Η φωτιά έχει οροθετηθεί στο σημείο που είναι σκουπίδια και τα απορρίμματα.

Τα σκαπτικά μηχανήματα συμβάλουν για να μην ξεφύγει η φωτιά της περίφραξης του εργοστασίου.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ δίνεται μάχη να μην σταματήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων που εξυπηρετεί όλο το νομό Χανίων ακόμα και το Ρέθυμνο.