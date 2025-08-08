Σε συναγερμό η χώρα: Άνεμοι έως 9 μποφόρ και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Επικίνδυνο “κοκτέιλ” με θυελλώδεις ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Σε κατάσταση συναγερμού η Αττική και 6 ακόμα περιοχές. Ποια μέτρα είναι σε ισχύ.

“Στο κόκκινο” βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή (8/8), η χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους -που υπολογίζεται ότι θα φτάσουν ακόμα και τα 100 χλμ/ώρα -και τις αυξημένες θερμοκρασίες να επιδεινώνουν σημαντικά τις συνθήκες επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για θυελλώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 8, τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχουν ήδη από χτες, Πέμπτη (8/8), προειδοποιήσει πως σήμερα οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για ξέσπασμα πυρκαγιών με την Αττική και 6 ακόμα περιοχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Πολύ υψηλός κίνδυνος επικρατεί και στην υπόλοιπη χώρα με τουλάχιστον 11 Περιφέρειες να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Σε επιφυλακή η Αττική

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Επίσης ο λόφος του Λυκαβηττού κλείνει για κάθε δραστηριότητα απόψε τα μεσάνυχτα – έως νεότερης ενημέρωσης – βάσει των προβλεπόμενων μέτρων σε καταστάσεις συναγερμού, οι οποίες ισχύουν αύριο στην Αττική (Παρασκευή 8 Αυγούστου, κατηγορία Κινδύνου 5).

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ σε ετοιμότητα είναι και οι υδροφόρες.

Η Δημοτική Αστυνομία με συνεχείς περιπολίες και χρήση drones, ελέγχει τους λόφους και μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης.

Επίσης, το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων.

Τέλος, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε κάθε ένδειξη κινδύνου να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή το 2105287800.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Σε κατάσταση συναγερμού για την εκδήλωση πυρκαγιάς τίθεται η Αττική και δύο ακόμα Περιφέρειες της χώρας ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για ακόμα 11 Περιφέρειες.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (7/8), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, τα Κύθηρα, την Βοιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα και τη Λακωνία ενώ στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας καθώς και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής προβλέπεται πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, όπου, στην περιοχή ευθύνης τους, αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5), όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές εφαρμόζεται το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών θα είναι ακραίος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς θα επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.

«Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους», τονίζει η Πυροσβεστική.

Ακόμη, απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

i. το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

ii. η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

iii. η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

iv. το κάπνισμα μελισσών,

v. η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Επικίνδυνοι άνεμοι

Σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων παρατηρείται από χτες (7/8) και αναμένεται έως την Κυριακή (10/8), κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με ριπές που τοπικά θα φτάσουν τα 100 χλμ/ώρα, επιδεινώνοντας αισθητά τις συνθήκες επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές.

Σήμερα, μάλιστα, Παρασκευή (8/8) προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση, με τις ριπές σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν ακόμη και τα 100 km/h.

Οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές των ανέμων (πορτοκαλί αποχρώσεις) και οι διευθύνσεις τους (μαύρα βελάκια) για τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 08/08, όπως υπολογίζεται από το υψηλής ανάλυσης αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Σημαντική επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών

Η ενίσχυση των ανέμων αναμένεται να επιδεινώσει σημαντικά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση:

Αυξάνεται το δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία.

Η δυσκολία ελέγχου ενδεχόμενων πυρκαγιών θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ιδίως σε περιοχές που δεν έχουν δεχθεί βροχοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες.

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζεται η εκτιμωμένη δυσκολία ελέγχου σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών (Canadian Forest Fire Weather Index System – CFFWIS), προσαρμοσμένο στο πυρικό περιβάλλον της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 07/08 και Παρασκευής 08/08/2025.

Συναγερμός στον κρατικό μηχανισμό

Οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ, αποτέλεσαν αντικείμενο συνεδρίασης της Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε το πρωί της Πέμπτης (7/8) ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Την Παρασκευή (8/8) θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο (9/8) η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων – Κλειστός ο Λυκαβηττός

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται για τις επόμενες ημέρες, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται στην Αττική, σήμερα, Παρασκευή (7/8), εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, “λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που ισχύει αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, στην Αττική (Κατηγορία Κινδύνου 5), ο λόφος του Λυκαβηττού κλείνει για κάθε δραστηριότητα από σήμερα το βράδυ, στις 12 τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης“.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, έχουν ήδη συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου. Επίσης, η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί πεζές περιπολίες και θα χρησιμοποιεί drones, όπου αυτό είναι εφικτό, για τον έλεγχο των λόφων και άλλων μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης.

Σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Κλειστό το Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) λαμβάνοντας υπόψη το προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς που δίνει ανέμους άνω των 9 μποφόρ, ανακοίνωσε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα μείνει κλειστό και από τις δύο εισόδους του σήμερα, Παρασκευή (8/8).

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή (08/08)

Προειδοποιήσεις:

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8, τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.