Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/09) στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα δυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 8,4 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή καταστροφές.