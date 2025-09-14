Σίκινος: Έκλεψαν τάματα μεγάλης χρηματικής αξίας από εκκλησία

Έρευνες διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών που αφαίρεσαν τάματα μεγάλης χρηματικής αξίας από ναό στη Σίκινο.

Άγνωστοι έκλεψαν τάματα μεγάλης χρηματικής αξίας από τον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, προκαλώντας σοκ στη μικρή κοινωνία του νησιού.

Η κλοπή σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (13/9), παραμονή της εορτής του Σταυρού.

Σύμφωνα με το Cyclades24, οι δράστες φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή που ο ναός είχε αδειάσει μετά τη λειτουργία, καθώς νωρίτερα δεκάδες πιστοί είχαν αφήσει τάματα στην εικόνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο,

Όταν έγινε αντιληπτό πως τα τάματα έλειπαν, αμέσως σήμανε συναγερμός, με την αστυνομία να ειδοποιείται και να ξεκινά έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το ενδεχόμενο οι επιτήδειοι να αφαίρεσαν τα τάματα και να διέφυγαν γρήγορα από το νησί με σκάφος, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι αυτή την περίοδο η Σίκινος έχει περιορισμένο αριθμό επισκεπτών και τουριστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.