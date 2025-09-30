Συμμορία ξήλωνε εξωτερικές μονάδες κλιματισμού από σπίτια

Τα μέλη της συμμορίας διέπραξαν τουλάχιστον τέσσερις κλοπές από οικίες σε Πεύκη, Κηφισιά και Αργυρούπολη.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης-Λυκόβρυσης, στον Πειραιά, μία 27χρονη, κατηγορούμενη για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμη δύο μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών από οικίες και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε η 27χρονη, πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης στον Πειραιά από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης-Λυκόβρυσης.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, η συλληφθείσα από κοινού με άλλο μέλος της εγκληματικής ομάδας, αφαίρεσε δύο κλιματιστικές μονάδες από πυλωτή οικίας στην περιοχή της Λυκόβρυσης και αφού ταυτοποιήθηκε, αναζητούνταν από αστυνομικούς.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από τα μέσα Αυγούστου, κινούμενα με επιχειρησιακό όχημα, εντόπιζαν οικίες-στόχους και αφαιρούσαν αντικείμενα από το εσωτερικό των οικιών αλλά και τις αυλές τους.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης-Λυκόβρυσης, εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών σε Πεύκη, Κηφισιά και Αργυρούπολη. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.