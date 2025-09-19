Συνελήφθη δραπέτης των Αγροτικών Φυλακών Τίρυνθας

Ένας σεσημασμένος κακοποιός που κατάφερε τον περασμένο Ιούνιο να δραπετεύσει, κατά τη διάρκεια εξωτερικών εργασιών στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας, συνελήφθη.

Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (18 /9), στην Αθήνα, ένας 47χρονος, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο είχε δραπετεύσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 47χρονος.

Πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για σωρεία ποινικών αδικημάτων, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες, σύσταση συμμορίας που διέπραττε κλοπές και πλαστογραφίες, αντίσταση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για τροχονομικές παραβάσεις.

Στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας εξέτιε συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 9 μηνών (εκτιτέα 20 έτη) για ληστείες κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου από κοινού.

Ο 47χρονος κατάφερε τον περασμένο Ιούνιο να δραπετεύσει, κατά τη διάρκεια εξωτερικών εργασιών στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας και έκτοτε οι Αρχές τον αναζητούσαν. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.