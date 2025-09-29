Συνελήφθη δράστης ένοπλης ληστείας στου Ρέντη

Ο δράστης είχε πραγματοποιήσει ληστεία σε βάρος μίας υπαλλήλου σε κατάστημα του Ρέντη. Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ένας 52χρονος, κατηγορούμενος για ληστεία με την απειλή πιστολιού σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.

Ειδικότερα, ο 52χρονος πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή, φορώντας κράνος και με την απειλή πιστολιού σε βάρος της υπαλλήλου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε με μοτοσικλέτα.

Αστυνομικοί του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, μετά από προανάκριση και πληροφοριών, ταυτοποίησαν τον 52χρονο ως δράστη της ληστείας και τον εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Κατά την έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, γεμιστήρας, 53 φυσίγγια, μαύρο κράνος και το χρηματικό ποσό των 725 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.