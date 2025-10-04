Συνελήφθη φυγόδικος με καταδίκες για βιασμό, ληστείες και κλοπές

Μετά από πολυήμερες έρευνες εντοπίστηκε και συνελήφθη 39χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν καταδικαστικές αποφάσεις.

Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και μετά από πολυήμερες έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών συνελήφθη, στην περιοχή του Ιλίου, 39χρονος Ρομά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις καθώς και βούλευμα, με συνολική ποινή κάθειρξης 27 ετών και 6 μηνών.

Ο 39χρονος έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της ληστείας, του βιασμού και της αρπαγής από κοινού, της επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, της απείθειας, της παράνομης οπλοφορίας καθώς και της απειλής κατά συρροή από κοινού.

Ειδικότερα, ο 39χρονος διέπραξε τέσσερις ληστείες με τη χρήση σωματικής βίας σε Καματερό, Φυλή, Ζεφύρι και Ίλιον όπου αρχικά σε μία περίπτωση αφαίρεσε από διανομέα χρηματικό ποσό τραυματίζοντάς τον, ενώ το 2021 στην περιοχή του Ζεφυρίου κινούμενος με όχημα αφαίρεσε από πεζή γυναίκα τσάντα ώμου, παρασύροντάς την στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Επιπρόσθετα, ο 39χρονος στην περιοχή του Ιλίου το 2017 μαζί με άλλο συνεργό του, επιβίβασαν στο όχημά τους με τη χρήση βίας, γυναίκα προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις ενώ το 2021 επιβίβασε στο όχημά του με τη βία ανήλικο αγόρι, οδηγώντας το στην περιοχή του Ζεφυρίου όπου του αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο και δύο χρυσές αλυσίδες και διέφυγε. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.