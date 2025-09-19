Συνελήφθη για χρηματισμό εφοριακός στην Κεντρική Μακεδονία

Ο συλληφθείς φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ από πολίτη προκειμένου να μην του βεβαιώσει πρόστιμο για φορολογική παράβαση.

Συνελήφθη εφοριακός υπάλληλος στην Κεντρική Μακεδονία κατηγορούμενος για χρηματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EΡΤ News, ο συλληφθείς φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ από πολίτη προκειμένου να μην του βεβαιώσει πρόστιμο για φορολογική παράβαση.

Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του εφοριακού μέσω οργανωμένης παγίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο υπάλληλος βρέθηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, στοιχείο που ενισχύει την κατηγορία.

Σε βάρος το επίορκου υπαλλήλου συντάσσεται δικογραφία και αύριο αναμένεται να οδηγεί στη Δικαιοσύνη.