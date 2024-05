Σύνταγμα: Χημικά και σπρωξίματα από τα ΜΑΤ σε πορεία για την Παλαιστίνη – Εικόνες

Με χημικά και σπρωξίματα απώθησαν άνδρες των ΜΑΤ διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, στο Σύνταγμα. Φωτογραφίες από τη διαδήλωση.

Ένταση επικράτησε, το απόγευμα της Τρίτης, στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΜΑΤ επιτέθηκαν σε διαδηλωτές πάνω από την πλατεία Συντάγματος, και με χημικά και σπρωξίματα επιχείρησαν να διαλύσουν την πορεία, στο ύψος της Βουλής των Ελλήνων.

Η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να απομακρυνθούν από το σημείο, ωστόσο η πορεία συνεχίζεται με συνθήματα “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”, “Free free Gaza – Free free Rafah”, “From the river to the sea, Palestine will be free”.

Σημειώνεται πως η συγκέντρωση οργανώνεται από πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, πολιτικές συλλογικότητες και οργανώσεις μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Ράφα.

Δείτε εικόνες από την πορεία και την ένταση

Συγκέντρωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη στην πλατεία Συντάγματος ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Συγκέντρωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη στην πλατεία Συντάγματος (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Επίθεση των ΜΑΤ σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

