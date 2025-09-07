Σκάφος βυθίστηκε στον κόλπο του Αγίου Όρους – Διασώθηκαν τέσσερα άτομα

Σκάφος που μετέφερε τέσσερα άτομα βυθίστηκε στον κόλπο του Αγίου Όρους. Διασώθηκαν τέσσερεις τουρίστες.

Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Αγίου Όρους, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν σώοι από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχείρησαν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.