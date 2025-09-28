Συνελήφθη γνωστός ηθοποιός – Έπεσε με το ΙΧ του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Γνωστός ηθοποιός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα ΙΧ στη Φιλοθέη. Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθη.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου για πρόκληση υλικών ζημιών με εγκατάλειψη, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του ΚΟΚ που καθίσταται πλημμέλημα, γνωστός ηθοποιός, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε με το φορτηγάκι του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο και διέφυγε, ενώ ύστερα από καταγγελίες των πολιτών που υπέστησαν τις ζημιές, ξεκίνησε προανάκριση από την Τροχαία και από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο συγκεκριμένος ηθοποιός ως ο υπεύθυνος πρόκλησης των ζημιών και οι άντρες της Τροχαίας πραγματοποίησαν αναζητήσεις για την προσαγωγή του.

Στην οικία του δεν εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα, εντοπίστηκε όμως το όχημά του που ήταν εμφανώς τρακαρισμένο και μεταφέρθηκε στην Τροχαία, ενώ φαίνεται ενημερώθηκε ότι τον αναζητούσε η Τροχαία και εμφανίστηκε στο Τμήμα, συνελήφθη και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.